Прошения об убежище от мигрантов планируется рассмотреть до ноября

Э. Гудзинскайте добавила, что прошения рассматривают около 60 работников — этого количества достаточно, однако важно, чтобы они работали как можно более эффективно.

«У нас достаточно ресурсов, однако вызов — как их подключить к работе поскорее, так как много новых работников, нужно было много времени инвестировать в их обучение и теперь значительная часть вызова — включить их в работу максимально», — рассказала директор Департамента миграции.

Нелегально перешли границу с Беларусь в этом году свыше 4,1 тыс. мигрантов, из них 2,8 тыс. подали прошения об убежище, из которых 600 уже рассмотрено.

Ранее убежище не было предоставлено ни одному такому мигранту, 320 лицам убежище не предоставлено, в отношении 325 человек процедуры прекращены.

Э. Гудзинскайте сообщила, что процедуры предоставления убежища могут быть прекращены, если человек покинул страну или в случае возвращения в страну происхождения.