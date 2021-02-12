Прощание с евроцентом

При этом половина использованных монет в стране — это как раз монеты номиналом в 1 и 2 евроцента. Всего в обороте их свыше 250 млн, что суммарно составляет 3,5 млн евро. Чтобы постоянно пополнять запасы, ЦБ Литвы на чеканку приходится ежегодно тратить по 0,5 млн евро. Другими словами, производство намного превышает ценность выпускаемых монет. И это типичная картина для всех стран еврозоны.

Проверку на популярность затеяли в 2018 году, а подтолкнула к этому сама жизнь. Ирландия, Бельгия, Финляндия и Италия без указаний сверху самостоятельно стали округлять цены в магазинах, чтобы окончание на ценниках было не менее 5 евроцентов. Такое решение даже помогло сэкономить, страны отказались от чеканки монет в 1 и 2 евроцента. В ЕС банкноты печатают только в нескольких местах, но монеты чеканят практически в каждой стране.

Наблюдая за инициативой с низов, Еврокомиссия решила рассмотреть отказ от монет малого достоинства на территории всей еврозоны, однако окончательное решение планируют принять в конце 2021 года.

Пока до конца неясно, как их будут выводить из оборота, а главное, как округлять цены. Предложены два варианта.

Первый — установить единые правила округления цен по всей еврозоне. Цены должны увеличиться или уменьшиться: если цена заканчивается на 1,2,6 или 7 центов, то она уменьшается до ближайшего значения в 0 или 5 евроцентов, а если заканчивается на 3,4,8 или 9, то увеличивается до ближайшего значения в 0 или 5 евроцентов.

Другими словами, если товар стоил 1,27 евро, то будет стоить 1,25 евро, а если его стоимость была 1,23 евро, то она подрастет до 1,25 евро. При таком алгоритме покупатели больше или меньше заплатят за товары в среднем только на 2 евроцента, посчитали в Еврокомиссии. При этом монеты в 1 и 2 евроцента по-прежнему будут принимать, но сдачу в них давать будет запрещено. Таким образом, постепенно все монеты будут выведены из оборота.

Второй вариант — ввести единые правила округления, но сразу запретить использование монет в 1 и 2 евроцента и остановить их чеканку. Монеты такого достоинства утратят платежный статус, а обменять их можно будет только в кассах центральных банков стран еврозоны.

В ходе консультаций ЦБ Литвы поддержал инициативу Еврокомиссии об округлении сумм и постепенном изъятии мелких монет из оборота. «Округление с постепенным изъятием этих монет из оборота сделало бы использование наличных более удобным», — указал ЦБ, заметив, что окончательная его позиция по этому вопросу еще не сформулирована.

Хотя литовский Центробанк и отдельные экономисты утверждают, что не должно быть больших перемен, представители реального бизнеса считают, что потребуются дополнительные расходы, связанные с изменением порядка подсчета, к примеру, возникнет необходимость перепрограммировать кассовые аппараты. Более того, отказ от этих монет приведет к повышению цен и недостаче в сборе налогов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ