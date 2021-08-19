Прошло 30 лет после августовского путча ГКЧП

Свои действия участники переворота объясняли стремление остановить распад государственности.

ГКЧП объявил о введении чрезвычайного положения, вводе войск в Москву, переподчинении местной власти военным комендантам, введении жесткой цензуры в СМИ и отмене ряда конституционных прав граждан.

Движение за освобождение возглавили Борис Ельцин, Александр Руцкой, Иван Силаев, Руслан Хасбулатов. Они призвали москвичей выйти на защиту Дома Советов Российской Федерации. Их призыву последовали тысячи россиян. На сторону защитников Белого дома перешел генерал Александр Лебедь, что вынудило ГКЧП отказаться от штурма здания Верховного Совета РСФСР.

20 августа в результате столкновений между защитниками Белого дома и военными в тоннеле под Новым Арбатом погибли три человека: Илья Кричевский, Дмитрий Комарь и Владимир Усов. Все они посмертно получили звание Героев Советского Союза. Похороны Кричевского, Комаря и Усова стали переломным моментом в августовском перевороте.

21 августа Язов отдал приказ о выводе войск из Москвы, а на следующий день в Москву вернулся Михаил Горбачев. После путча бело-сине-красный триколор был признан национальным флагом России.

На сегодняшний все члены ГКЧП умерли. Горбачев жив, ему – 90 лет.