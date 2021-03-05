Проституция в пандемию

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Гражданин Литвы был в составе организованной преступной группировки (ОПГ), которая приглашала женщин в Испанию, обещая им работу. Национальная полиция Испании обезвредила преступную группировку, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин из России и Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Группировка базировалась в Аликанте и Валенсии и имела «отделения» в Польше, Германии, Великобритании, России и Украине, говорится в сообщении национальной полиции. Расследование, в котором участвовал Европол, началось после того, как в полицию обратилась одна из жертв.