Проституция в пандемию

Гражданин Литвы был в составе организованной преступной группировки (ОПГ), которая приглашала женщин в Испанию, обещая им работу. Национальная полиция Испании обезвредила преступную группировку, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин из России и Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Группировка базировалась в Аликанте и Валенсии и имела «отделения» в Польше, Германии, Великобритании, России и Украине, говорится в сообщении национальной полиции. Расследование, в котором участвовал Европол, началось после того, как в полицию обратилась одна из жертв.
Женщин приглашали в Испанию, обещая им работу в этой стране, а также в Великобританию и Германию. Однако, когда они приезжали, их заставляли заниматься проституцией.
В ходе операции, в которой участвовали около 100 полицейских, были задержаны 17 человек – в Аликанте, Валенсии, Пальме. Среди задержанных граждане России (4), Украины (6), Польши (2), Германии (1), Уругвая (1), Молдавии (1), Литвы (1), Беларуси (1), уточнили в полиции. Судья постановил отправить трех человек в предварительное заключение, освобождены две женщины.
После введения ограничений на поездки из-за эпидемии COVID-19 группировка связалась с другой организацией, которая за существенные суммы предоставляла женщинам фальшивые медицинские документы.
Кроме того, ОПГ занималась выращиванием марихуаны – было изъято 300 растений и 40 килограммов наркотика, использовала фальшивые кредитные карты, на которые делались покупки, оплачивались дорогие отели и приобретались биткоины.
Изъяты два автомобиля, 16 тысяч евро наличными, телефоны, компьютеры, драгоценности, фальшивые документы.