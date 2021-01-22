Простои уже обошлись Литве в 820 млн евро, в этом году они достигнут 1 млрд евро

«Оно была значительно дороже, пожалуй, самая дорогая мера из тех, что предоставили во время первого карантина. (…) В планах нет ее возобновления. По крайней мере, в том объеме, который был, точно нет. Может ли быть другая мера для сохранения рабочих мест? Посмотрим», – сказал замминистра в Комитете по аудиту сейма.

В прошлом году субсидии выплачивались не только в период карантина, но и еще 6 месяцев после него, а в этом году – только один месяц после карантина и во время его.

Глава Службы занятости Инга Балнаносене сказала, что в прошлом году 25 тыс. компаний страны отправили в простои около 232 тыс. работников, а субсидии после простоев платились почти 260 тыс. человек.

По ее словам, основную часть субсидий за простои в прошлом году получили люди, задействованные в торговле, обрабатывающей промышленности, гостиничном, ресторанном бизнеса, в сфере транспорта и туризма.

В начале января она говорила, что за январь и февраль за простои планируется выплатить около 100 млн евро, а в этом году в бюджете на это предусмотрено 180 млн евро.