Простой на предприятиях во время карантина

Nuotrauka BFL/Butautas Barauskas

По данным Государственной инспекции по труду, в Литве в простое находятся около 32 000 работников. Это число, вероятно, будет расти, и наиболее сильно пострадавшие сектора — гостиничный и общественного питания, оптовой и розничной торговли, производственный, развлечений и отдыха — столкнутся с еще большими трудностями. Простой — это приостановление работы, вызванное отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, или другими обстоятельствами.

Работодатель заранее должен проинформировать сотрудников, на какой срок объявляется простой и какая зарплата будет выплачиваться работнику в это время.

В настоящее время в Литве простаивают более 4530 компаний. По словам начальника отдела трудового права Государственной инспекции по труду Шарунаса Орлавичюса, строгие карантинные ограничения более всего затронули сектора услуг проживания и общественного питания. В настоящее время, по данным инспекции, 973 компании этих секторов заявили о простоях, их сотрудники составляют 38 процентов от общего числа работников, находящихся в простоях.

Второй по величине сектор, пострадавший от ограничений, — это сектор оптовой и розничной торговли. Здесь 922 компании заявили о простоях, на них занято 14% от всех работников, находящихся в простое.

Следующий пострадавший сектор — производственный: 340 компаний заявляют о простоях своих сотрудников, на них заняты 9,5 проц. от всех, кто вынужденно находится в простое.

Среди наиболее пострадавших и сектор предприятий художественных промыслов, а также компании, занимающиеся развлекательной деятельностью и предоставляющие услуги в сфере досуга. После запрета мероприятий с участием зрителей многие работники этого сектора больше не могут выполнять свои должностные обязанности, что вынуждает 289 компаний объявить о простоях.

По мнению экспертов, закрытие целых отраслей экономики может уничтожить малый и средний бизнес, который работает не на экспорт, а на местное потребление. Компании, работающие в сложных секторах с низкой прибылью и с маржой всего в несколько процентов, могут не выжить.

Отпуск во время простоя

С приближением рождественских и новогодних праздников некоторые работники рассматривают возможность использования оплачиваемых отпусков. Как отметил руководитель отдела трудового права инспекции по труду, на оплачиваемый отпуск простои не должны влиять.

Специалист инспекции по труду подчеркивает, что работнику в период простоя необходимо выплачивать не менее минимальной заработной платы — 607 евро «на бумаге», или 437 евро «на руки», если человек работает 40 часов в неделю. Большую часть этих выплат субсидирует государство.

Как разъясняет инспекция по труду, отпускные начисляются исходя из средней заработной платы за последние три календарных месяца, предшествующих отпуску.

Время простоя (или частичного простоя) и зарплата за простой (или частичный простой) не включаются в расчет отпускных.

«Если в течение расчетного периода работник фактически проработал два месяца и один месяц был объявлен простоем, то отпуск будет рассчитываться из двух фактически отработанных месяцев и время простоя не будет учитываться», — отмечает специалист Госинспекции по труду.

Таким образом, заявленное время простоя или частичного простоя не влияет на расчет отпускных, они не должны уменьшаться для сотрудников, находящихся в простое. Сотрудники, работающие в режиме простоя, могут уйти в отпуск без ущерба для своего финансового положения.

Государственная инспекция по труду также напоминает, что отпуск — это право сотрудника, он не может применяться принудительно. Работодатель не может заставить работника брать ежегодный оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск без его согласия — он может быть предоставлен только по запросу работника.

Рынок труда: сократилось число сезонных предложений

В Литве на рынке сезонной работы в этом году перед рождественскими праздниками предложений меньше, чем в предыдущие годы, сообщает Служба занятости республики.

Согласно ее данным, за два месяца было зарегистрировано 2563 вакансии о срочной работе. В регистре Службы занятости было 250 предложений о работе, непосредственно связанной с зимними праздниками в Литве. Больше всего предложений, а именно 122 временных рабочих места, – в торговле праздничными фейерверками, 86 – в производстве рождественских изделий (украшение, упаковка), 32 – на распиловке елок и обрезке веток, шесть – в продаже елок, четыре – в торговле в рождественских городках и на ярмарках.

«Предложение временных рабочих мест в рождественский период намного меньше, чем в предыдущие годы. Количество краткосрочных рабочих мест для желающих заработать в период праздников, в Литве сократилось в несколько раз. Карантинные ограничения означают, что будет меньше праздничных мероприятий и ярмарок, для которых раньше требовалась помощь дополнительного персонала», – отметила начальник отдела мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

Специалисты Службы занятости отмечают, что временные рабочие места в рождественский период переместились в Интернет, особенно активно предлагают работу на сайтах, занимающихся интернет-торговлей. Так, один из крупнейших магазинов интернет- торговли ЗАО «Barbora» в регистр Службы занятости предоставил в декабре 332 свободных рабочих места, в то время как в прошлом году – только 16. Предприятию нужны 182 кладовщика, 100 курьеров, 49 инженеров по качеству и 1 сортировщик товаров.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ