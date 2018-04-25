Простота по-английски

«Есть ли что-то хорошее за английским столом?» — «О да, манеры». Так над своей кухней шутят сами британцы. На самом деле в ней есть много чего по-настоящему прекрасного помимо традиционного «овсянка, сэр!»

Насмешники французы уверяют: чтобы не умереть в Англии с голода, нужно три раза в день ездить во Францию. Сами англичане не то чтобы возражают, но с присущим им сдержанным юмором признают: три самые тонкие книги в мире рассказывают об итальянских завоеваниях, американской культуре и об английской кухне.

Листая эту книгу, можно найти массу любопытного и забавного. Взять, к примеру, «Ангелов на лошадях». Эта горячая закуска в виде устрицы, окутанной полоской бекона, подается в качестве аперитива и призвана разжечь дьявольский аппетит. Или, скажем, блюдо «Валлийский кролик», в котором нет ни грамма мяса, потому что так называются золотистые гренки со сливками, сыром и вустерским соусом. «Жабой в норке» в Туманном Альбионе именуют свиные колбаски, запеченные в тесте. Название, признаемся честно, так себе, но вкус замечательный. А звонкое имя «Пузырь и писк» принадлежит острому кушанью из жареной или вареной картошки, завернутой в капустные листы. Выглядит странно, но съедается на раз! Валлийский деликатес «Лавербред» из водорослей похож на зеленую слизь. Хвостики корниш пасти — шахтерских пирожков — знамениты тем, что ими задабривали подземных гномов, чтобы те, не дай Бог, не устроили обвала. Пудинг с изюмом и сухофруктами «Пятнистый Ричард» недавно звался так, что и сказать неприлично, но все так же имеет массу почитателей. Но главное, что, копаясь в рецептах британской кухни, ты ясно понимаешь ее главные принципы: «Еда — это всего лишь еда! Продукты должны быть свежими, а блюдо простым!» И чтобы без выкрутасов.

Принципы эти сыграли с репутацией английской кухни дурную шутку. Приготовление простого блюда — процесс, простите, сложный. Стоит повару зазеваться — и вот пожалуйста! Обязанный быть сочным ростбиф пересушен. Маффины подгорели. Пудинг подло выполз из формочки, и спастись можно лишь так: «Алиса, это пудинг! Пудинг, это Алиса! Унесите! Вас только познакомили, а ты уже на него с ножом». Одним словом, приговор вынесен: англичане не умеют готовить, британская кухня — сплошное недоразумение, им лишь бы брюхо набить и прочее.

На самом деле туристов, приезжающих в Великобританию, есть чем попотчевать, не краснея при этом за традиционную кулинарию. Гастротуризм давно стал большим бизнесом, британцы совершенно справедливо считают, что одними достопримечательностями сыт не будешь и путеводитель в рот не положишь. С фирменной невозмутимостью гостей угощают простым и вкусным — рецепты некоторых из этих блюд мы предлагаем. И да, будете подавать их на стол, знайте: чисто британского пожелания «приятного аппетита» в природе не существует. Садясь за стол, жители Соединенного Королевства используют заимствованное у тех же французов «Bon Appetit!».

Апельсиновый пудинг

На 5 персон: апельсины — 2 шт., яйца — 5 шт., молоко — 1,5 стакана, сахар — 100 г, желатин — 25 г, шоколадная присыпка, мандарины

Вымыть апельсины в теплой воде, вытереть. Снять цедру одного апельсина, остальные выжать. Высыпать в сок желатин, перемешать и оставить примерно на час. Отделить желтки от белков и взбить их в блендере. Налить молоко в сотейник, поставить на огонь, подогреть и всыпать в него цедру апельсина. Добавить сахар и в момент, когда молоко начнет закипать, вылить в него взбитые желтки. Перемешать. Вылить в сотейник сок с желатином и варить, пока смесь слегка не загустеет. Дать слегка остыть, разлить смесь по формочкам и поставить в холодильник на 2 часа, чтобы она застыла. Украсить шоколадной присыпкой. Подавать с дольками мандарина.

Пастуший пирог

На 2 персоны: картофель — 500 г, фарш — 200 г, морковь — 100 г, лук репчатый — 100 г, зеленый горошек — 150 г, масло растительное — 20 г, молоко — 50 мл, масло сливочное — 20 г, соль, перец черный молотый

Картофель очистить, нарезать и отварить до готовности. Лук и морковь порубить кубиками. Обжарить лук и морковь на растительном масле (2-3 минуты), добавить фарш и жарить до готовности около 5 минут. Добавить зеленый горошек. Приправить солью, перцем по вкусу. Отправить начинку в форму для запекания. Готовый картофель пюрировать. Добавить молоко и сливочное масло. Перемешать. Выложить пюре на начинку. Выпекать при 190 °С 20-25 минут, пока не зарумянится корочка.

Корниш пасти

На 4 персоны: масло сливочное — 250 г, мука — 13 ст. л., картофель — 4 шт., говядина — 0,5 кг, лук репчатый — 4 шт., яйца — 1 шт., соль, перец черный молотый

Картофель, мясо и лук нарезать кубиками. 200 г масла натереть на крупной терке, смешать с мукой, добавить 2-3 ст. л. холодной воды, замесить тесто и убрать в холодильник на 30 минут. Достать тесто из холодильника и разделить его на четыре части. Каждую часть раскатать в круг. Выложить начинку (на каждый круг) в следующей последовательности: картофель, лук и мясо. Посолить, поперчить каждый слой, сверху положить небольшой кусочек масла. Защипать края так, чтобы «шов» проходил сбоку, в конце оставить «хвостик». Противень застелить бумагой для выпечки, выложить пироги, смазать яйцом и отправить в духовку, предварительно нагретую до 180 °C, на 50-55 минут.

Домашний суп с пивом и сыром

На 5 персон: масло сливочное — 40 г, стебли сельдерея — 3 шт., лук репчатый — 1 шт., мука — 6 ст. л., сыр чеддер — 300 г, сливки 30 %-ные — 0,75 стакана, бульон куриный (или овощной) — 5 стаканов, пиво светлое — 330 мл, соль, перец, лук зеленый

Масло растопить в большой кастрюле на среднем огне. Лук и сельдерей очистить, нарезать. Добавить в кастрюлю, обжарить до мягкого состояния и пюрировать в блендере. Ввести, постоянно помешивая, муку в пюре и отправить смесь в другую кастрюлю с хорошо разогретым бульоном. Поставить на медленный огонь. Сыр натереть на крупной терке, бросить в суп, добавить сливки и мешать до полного растворения. Медленно влить пиво и оставить на 20 минут. Подавать, добавив перец и украсив измельченным зеленым луком.

Ростбиф

На 6 персон: говядина (вырезка) — 200 г, масло сливочное — 20 г, соль — 1 ст. л., чеснок — 3 зубчика, лавровый лист — 3 шт., тимьян сушеный — 1 ст. л., розмарин сушеный — 1 ст. л., масло оливковое — 0,5 ст. л., перец черный молотый — 1 ст. л., вино красное сухое — 120 мл

Перемолоть травы, соль и черный перец в ступке, растереть с измельченным чесноком и оливковым маслом. Натереть смесью мясо со всех сторон. Аккуратно затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на сутки. Разогреть духовку до 150 °С, поставить в нее форму с вырезкой и запекать 1,5-2 часа. Достать мясо из духовки, затянуть фольгой и дать постоять 20 минут, чтобы мясо пропиталось соками и дошло до готовности. Выложить мясо из горячей формы, налить туда немного вина, положить кусочек сливочного масла, перемешать и подождать, пока масло растает. Полученным соусом полить нарезанный ростбиф перед подачей.

Йоркширский пудинг

На 7 персон: яйца — 2 шт., мука пшеничная — 125 г, молоко — 200 мл, масло сливочное — 50 г, соль

Тщательно смешать яйца, муку, молоко и соль в блендере и оставить тесто на ночь. Обильно смазать формочки растопленным сливочным маслом, наполнить их на две трети тестом и поставить в духовой шкаф, разогретый до 23 °С. Выпекать 20 минут. Подавать пудинг можно горячим и холодным.