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Протестующие водители грузовиков: работодатели могут платить больше

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Владельцы предприятий Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava и оппонирующие им профсоюзы в среду провели в Вильнюсе акции протеста.

Примерно 20 представителей Литовской конфедерации профсоюзов и Литовского профсоюза водителей собрались возле правительства. Они держали в руках флаги Литвы и плакаты «Нет современному рабству», «Мы за прозрачный бизнес».

Председатель Литовского профсоюза водителей Пятрас Гребляускас говорит, что водители работают в невозможных условиях.

«Мы а то, чтобы водители Украины, Литвы и Беларуси получали более высокие зарплаты, чтобы им не нужно было ночевать в кабинах грузовиков, чтобы они получали суточные и их не урезали на 50%», – сказал BNS П. Гребляускас.

Между тем грузовые автомобили предприятий автоперевозчиков ехали по основным улицам города, имитируя похоронную процессию и выражая тем самым недовольство решением правительства повысить налогообложение суточных командируемых работников. По центру Вильнюса не небольшой скорости «нарезала круги» вереница 11 грузовиков с похоронными венками.

«Нас не устраивает, что такие решения правительства принимаются без учета всех последствий для транспортного сектора, без обсуждения с нами, не выслушав все аргументов»,  – сказал журналистам на Кафедральной площади гендиректор Linava Мечисловас Атрошкявичюс.

Он подчеркнул, что решение кабмина принято во время последних обсуждений в Еврокомиссии (ЕК) Пакета мобильности, который может оказаться крайне вредоносным для транспортного сектора Литвы.

«Принимать в такое время непродуманные решения не только безответственно, но, возможно, и преступно», – возмущался М. Атрошкявичюс.

Он подчеркнул, что решение правительства о повышении налогообложения суточных не решит все социальные проблемы водителей.

«Это введение общественности в заблуждение. Ни Пакет мобильности, ни повышение коэффициента (размера зарплаты, при выплате которого суточные не облагаются налогом – BNS) не решит всех социальных гарантий, это не панацея. Нужно проводить работу, улучшать условия труда работников, мы – за это (…) Сегодня свалить все проблемы на плечи работодателей было бы по меньшей мере нечестно», – сказал глава ассоциации Linava.

Кабмин Литвы в октябре постановил, что суточные командируемых работников с января следующего года не будут облагаться налогом, если зарплата будет составлять 1,65 величины минимальной месячной зарплаты. Сейчас применяется коэффициент 1,3 минимальной месячной зарплаты.

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