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Протестующих в Гонконге вдохновляет «Балтийский путь»

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Участники протестов в Гонконгев пятницу планируют провести новую акцию — выстроить живую цепь через весь город, повторив таким образом «Балтийский путь», организованный боровшимися за свою свободу и независимость жителями Литвы, Латвии и Эстонии.

«Балтийский путь был вдохновляющим событием для многих борцов за свободу во всём мире. Он демонстрирует силу солидарности и ненасильственного общественного движения», — сказал BNS один из лидеров протестного движения жителей Гонконга Джошуа Вонг, руководитель организации Demosisto.

Вонг сравнил отношение Китая к Гонконгу с советским вмешательством в дела Балтии три десятилетия назад.

«В последние месяцы жители Гонконга страдают от крайне сурового поведения полиции и прямого политического вмешательства Китая, аналогичного тому, какое Балтийские страны испытали от СССР 30 лет назад», — сказал 22-летний активист, ставший лицом гонконгских демонстрантов.

Джошуа Вонг выразил надежду, что в пятницу, в 30-летнюю годовщину Балтийского пути мир на Гонконгском пути, когда протестующие соединятся в живую цепь, увидит стремление островитян к свободе и демократии.

«Мы надеемся, что Гонконгский путь может показать солидарность народа Гонконга и позволить миру увидеть, что нам необходимы свобода и демократия», — сказал он.

Гонконгские активисты в пятницу, ровно через 30 лет после Балтийского пути, намерены образовать живую цепь протяжённостью 40 километров, и требовать демократии в этом полуавтономном городе.

Призывы к проведению акции в последние дни быстро распространяются в социальных сетях, при этом настойчиво призывают всех воздержаться от насилия. Акция должна состояться в 3 часа дня по литовскому времени.

Коммунистический Китай демонстрирует недовольство протестами и рассматривает их как прямой вызов своему правлению.

BNS

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