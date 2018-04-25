  • Началась подписка на 2020 год!
default image
«Миром правит любовь»

Подробнее...
default image
Мероприятия в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Беларусь расширила безвизовую зону

Подробнее...
default image
«Профилактика здоровья должна стать приоритетом»

Подробнее...
default image
Мир сказки раскроется с неожиданной стороны

Подробнее...
default image
В Мажейкяй возведут виадук над железной дорогой

Подробнее...
default image
В поисках налогового компромисса

Подробнее...
default image
Будет построен новый пешеходный туннель вдоль ул.Зуйкю

Подробнее...
default image
Жалобы медиков

Подробнее...
default image
Модернизация КПП

Подробнее...
default image
Дело Фруде Берга

Подробнее...
default image
Стартовали выборы лучших спортсменов Литвы

Подробнее...
default image
Протестуют фермеры

Подробнее...
default image
Кто готов поделиться с государством?

Подробнее...
default image
Посол России: Власти Литвы демонстрируют неадекватность

Подробнее...
default image
Демографический спад

Подробнее...
default image
Лучшая реклама о Вильнюсе

Подробнее...
default image
Литва лидирует по турпотоку в Россию

Подробнее...
default image
Бомбоубежище под снесенным Дворцом профсоюзов сохранят

Подробнее...
default image
Доставка пенсий

Подробнее...
TOP,Агроновости

Протестуют фермеры

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Литовские фермеры проводят акцию протеста. В рамках ее проведения на полях будут устанавливать кресты. Фермеры выразили надежду, что на полях появятся тысячи крестов, а общество, в свою очередь, обратит внимание на положение фермеров.

По словам главы Литовской ассоциации фермеров Аушриса Мацияускаса, акция, которая будет длиться месяц, символизирует смерть и надежду села. Она покажет, едины ли фермеры и могут ли они вместе провести молчаливую акцию протеста. Если крестов будет немного, то это будет знаком, что все не так плохо.

Между тем пока что крестов становится только больше. Как говорят фермеры, они не собираются чего-то требовать у правительства. Они просто хотят обратить внимание, что селу плохо и через несколько лет найти литовскую продукцию в магазинах будет очень сложно, ведь фермеры, к сожалению, не могут конкурировать с дешевой импортной продукцией.

По словам Аушриса Мацияускаса, в первую очередь им необходима поддержка со стороны общества. Он также подчеркнул, что такие процессы происходят не только в Литве, но и в других странах Европы: Германии, Бельгии и Франции. В то же самое время поляки в этом вопросе обошли другие страны, ведь их правительство поддерживает своих фермеров. Ну а мы со своей стороны можем поддержать наших фермеров, покупая продукты отечественных производителей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                     

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600