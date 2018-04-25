Протестуют фермеры

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Литовские фермеры проводят акцию протеста. В рамках ее проведения на полях будут устанавливать кресты. Фермеры выразили надежду, что на полях появятся тысячи крестов, а общество, в свою очередь, обратит внимание на положение фермеров.

По словам главы Литовской ассоциации фермеров Аушриса Мацияускаса, акция, которая будет длиться месяц, символизирует смерть и надежду села. Она покажет, едины ли фермеры и могут ли они вместе провести молчаливую акцию протеста. Если крестов будет немного, то это будет знаком, что все не так плохо.

Между тем пока что крестов становится только больше. Как говорят фермеры, они не собираются чего-то требовать у правительства. Они просто хотят обратить внимание, что селу плохо и через несколько лет найти литовскую продукцию в магазинах будет очень сложно, ведь фермеры, к сожалению, не могут конкурировать с дешевой импортной продукцией.

По словам Аушриса Мацияускаса, в первую очередь им необходима поддержка со стороны общества. Он также подчеркнул, что такие процессы происходят не только в Литве, но и в других странах Европы: Германии, Бельгии и Франции. В то же самое время поляки в этом вопросе обошли другие страны, ведь их правительство поддерживает своих фермеров. Ну а мы со своей стороны можем поддержать наших фермеров, покупая продукты отечественных производителей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ