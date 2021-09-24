Протестуют транспортники

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У здания мэрии протестуют работники муниципального предприятия «Вильнюсский общественный транспорт». Акция протеста началась 14 сентября, когда работники поселились на площади Европы в знак протеста против ухудшения условий работы и социальных стандартов, они требуют в коллективном трудовом договоре установить систему оплаты труда, как того требует Трудовой кодекс, повысить зарплаты на 10%, гарантировать соблюдение прав работников, сообщает BNS.

Председатель профсоюза работников компании Альгирдас Маркявичюс утверждает, что работники намерены протестовать у муниципалитета днем и ночью, пока не прислушаются к их требованиям. Готовится и план более радикальных акций, если работников будут игнорировать. Протест организован пятью профсоюзами работников общественного транспорта.

Глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене считает, что из-за ухудшения условий труда страдает и качество услуг. Она подозревает, что «Вильнюсский общественный транспорт» хотят отдать в частные руки, приватизировать. «Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте еще в начале срока полномочий сказала, что муниципалитеты должны отказаться от муниципальных компаний, функции которых могут перенять частные компании. Похоже, член Союза свободы Ремигиюс Шимашюс делает это, только грубым способом: сознательно уничтожает компанию, чтобы передать ее какому-то дружественному бизнесу», – сказала И.Ругинене.