Протестуют транспортники

У здания мэрии протестуют работники муниципального предприятия «Вильнюсский общественный транспорт». Акция протеста началась 14 сентября, когда работники поселились на площади Европы в знак протеста против ухудшения условий работы и социальных стандартов, они требуют в коллективном трудовом договоре установить систему оплаты труда, как того требует Трудовой кодекс, повысить зарплаты на 10%, гарантировать соблюдение прав работников, сообщает BNS.
Председатель профсоюза работников компании Альгирдас Маркявичюс утверждает, что работники намерены протестовать у муниципалитета днем и ночью, пока не прислушаются к их требованиям. Готовится и план более радикальных акций, если работников будут игнорировать. Протест организован пятью профсоюзами работников общественного транспорта.
Глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене считает, что из-за ухудшения условий труда страдает и качество услуг. Она подозревает, что «Вильнюсский общественный транспорт» хотят отдать в частные руки, приватизировать. «Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте еще в начале срока полномочий сказала, что муниципалитеты должны отказаться от муниципальных компаний, функции которых могут перенять частные компании. Похоже, член Союза свободы Ремигиюс Шимашюс делает это, только грубым способом: сознательно уничтожает компанию, чтобы передать ее какому-то дружественному бизнесу», – сказала И.Ругинене.
В свою очередь, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс утверждает, что, несмотря на снижение доходов компании из-за пандемии, сотрудники «вовремя получают зарплату, ее повышают», а также обновлен автопарк и созданы хорошие условия труда, сообщает BNS. «Условия труда и в дальнейшем будут улучшаться, и не потому, что кто-то решил пикетировать, а потому, что мы уважаем пассажиров и должны ценить и хорошо работающих сотрудников”, — сказал мэр.
По его словам, пикет организован не из-за улучшения условий труда, а является «политической акцией», поскольку профсоюзные деятели принадлежат к «оппозиционным политическим партиям» и не хотят менять систему мотивации в компании, ориентируясь на хорошо работающих сотрудников, а только на выслугу лет.
В «Вильнюсском общественном транспорте» занято около 1,9 тыс. человек, из них около 1,4 тыс. являются членами профсоюзов.