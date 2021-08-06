Протесты у здания правительства

У здания правительства в Вильнюсе прошла акция протеста против создания центра для экономических мигрантов в поселке Девянишкес Шальчининкского района. Акция протеста, организованная Девянишкской общиной, получила широкую поддержку. По словам организаторов, на площади В. Кудиркос собралось около 1500 человек, сообщает новостной портал L24.lt
«Сегодняшнюю акцию протеста, организованную жителями Девянишкес, поддерживают Союз поляков Литвы (СПЛ) и Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС). Мы проявляем солидарность с жителями Девянишкес и сегодня даем им возможность высказаться, чтобы они могли выразить свои переживания и эмоции у здания правительства Литовской Республики», – от имени организаторов акции сказал заместитель председателя СПЛ Эдвард Трусевич.
«Нет!” созданию центра для мигрантов в населенных пунктах», «Политика МИДа должна учитывать интересы своих граждан», «Государство – это его граждане», «Для нас важна наша безопасность» – плакаты с такими надписями держали митингующие.
«Приветствую всех собравшихся и всех, кто нас поддерживает», – обратилась к протестующим Люба Поляк, организатор акции протеста, представитель Девянишкской общины. Она держала в руке флаг с гербом Девянишкес, тем самым показывая, что на гербе нет оружия, а сам герб символизирует, что Девянишкес – это край земледельцев и ремесленников, трудящихся людей. «Но пришло время, когда мы должны защитить наших жителей, наших детей, наши семьи от потенциальных угроз, – сказала Л. Поляк. – Пусть Господь наградит нас спокойствием, чтобы мы мирно, опираясь на правовые акты, защищали свои права».
Решительный протест против намерений центральной власти страны создать центр для нелегальных мигрантов в Девянишкес и поддержку жителям поселка выразили Европейский союз польских общин и Конгресс американской Полонии.
Поддержать жителей в их борьбе прибыла староста Девянишкес Чеслава Марцинкевич. «Кто нас защитит? Жители собрали комитет самообороны, дежурят днем и ночью, – сказала староста. – Центральная власть долгое время не реагировала ни на запросы, ни на петиции, ни на протесты жителей».
«Мы надеемся, что ситуация улучшится. Что никто не будет называть нас людьми с низким интеллектом, безграмотными, преступниками, врагами Литвы. Мы никогда с этим не согласимся. Мы преданные граждане, мы любим свой край», – подчеркнула Ч. Марцинкевич.
Свою поддержку жителям Девянишкес выразили и жители Мядининкай, которых также беспокоит вопрос нелегальных мигрантов, так как 850 беженцев должны быть размещены в школе пограничников в Мядининкай.
Председатель ИАПЛ-СХС и СПЛ Вальдемар Томашевский отметил, что «положение непростое. Сегодня возникла угроза для самого главного – безопасности наших семей, детей и внуков. В этой ситуации СПЛ и ИАПЛ-СХС не могут стоять в стороне и очень активно поддержали жителей Девянишкес в их справедливой борьбе», – сказал В. Томашевский.
Политик отметил, что решения о размещении мигрантов принимались «бульдозерным» способом. Министерство внутренних дел ранее заявило, что центры для мигрантов не будут создаваться в населенных пунктах, но не выполнило своих обещаний и поступило наоборот. Председатель ИАПЛ-СХС отметил, что решение относительно создания центра для исламских экономических мигрантов в Девянишкес подписал министр обороны Арвидас Анушаускас.
«Важно, что сегодня мы сплотились – все жители Вильнюсского края. Спасибо, что пришли сюда», – сказал В. Томашевский.
«Мы выиграли битву, но не выиграли войну. Потому что дело не только в мигрантах. В этой ситуации важно укреплять наше единство, а также укреплять наши организации, готовиться к самообороне, быть сильными неправительственными организациями, гражданским обществом, как в случае с Европейским союзом», – сказал председатель ИАПЛ-СХС и СПЛ.
Протестующие приняли резолюцию, которая была передана правительству. В ней, в частности, содержится требование отменить возмутительное и незаконное решение министра Арвидаса Анушаускаса, а также немедленно отозвать А. Анушаускаса с должности министра как провокатора, разжигающего конфликт между местными сообществами.