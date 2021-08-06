Протесты у здания правительства

«Приветствую всех собравшихся и всех, кто нас поддерживает», – обратилась к протестующим Люба Поляк, организатор акции протеста, представитель Девянишкской общины. Она держала в руке флаг с гербом Девянишкес, тем самым показывая, что на гербе нет оружия, а сам герб символизирует, что Девянишкес – это край земледельцев и ремесленников, трудящихся людей. «Но пришло время, когда мы должны защитить наших жителей, наших детей, наши семьи от потенциальных угроз, – сказала Л. Поляк. – Пусть Господь наградит нас спокойствием, чтобы мы мирно, опираясь на правовые акты, защищали свои права».

Решительный протест против намерений центральной власти страны создать центр для нелегальных мигрантов в Девянишкес и поддержку жителям поселка выразили Европейский союз польских общин и Конгресс американской Полонии.

Поддержать жителей в их борьбе прибыла староста Девянишкес Чеслава Марцинкевич. «Кто нас защитит? Жители собрали комитет самообороны, дежурят днем и ночью, – сказала староста. – Центральная власть долгое время не реагировала ни на запросы, ни на петиции, ни на протесты жителей».

«Мы надеемся, что ситуация улучшится. Что никто не будет называть нас людьми с низким интеллектом, безграмотными, преступниками, врагами Литвы. Мы никогда с этим не согласимся. Мы преданные граждане, мы любим свой край», – подчеркнула Ч. Марцинкевич.

Свою поддержку жителям Девянишкес выразили и жители Мядининкай, которых также беспокоит вопрос нелегальных мигрантов, так как 850 беженцев должны быть размещены в школе пограничников в Мядининкай.

Председатель ИАПЛ-СХС и СПЛ Вальдемар Томашевский отметил, что «положение непростое. Сегодня возникла угроза для самого главного – безопасности наших семей, детей и внуков. В этой ситуации СПЛ и ИАПЛ-СХС не могут стоять в стороне и очень активно поддержали жителей Девянишкес в их справедливой борьбе», – сказал В. Томашевский.

Политик отметил, что решения о размещении мигрантов принимались «бульдозерным» способом. Министерство внутренних дел ранее заявило, что центры для мигрантов не будут создаваться в населенных пунктах, но не выполнило своих обещаний и поступило наоборот. Председатель ИАПЛ-СХС отметил, что решение относительно создания центра для исламских экономических мигрантов в Девянишкес подписал министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Важно, что сегодня мы сплотились – все жители Вильнюсского края. Спасибо, что пришли сюда», – сказал В. Томашевский.

«Мы выиграли битву, но не выиграли войну. Потому что дело не только в мигрантах. В этой ситуации важно укреплять наше единство, а также укреплять наши организации, готовиться к самообороне, быть сильными неправительственными организациями, гражданским обществом, как в случае с Европейским союзом», – сказал председатель ИАПЛ-СХС и СПЛ.

Протестующие приняли резолюцию, которая была передана правительству. В ней, в частности, содержится требование отменить возмутительное и незаконное решение министра Арвидаса Анушаускаса, а также немедленно отозвать А. Анушаускаса с должности министра как провокатора, разжигающего конфликт между местными сообществами.