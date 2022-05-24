Против обезьяньей оспы за пределами Африки не требуется массовой вакцинации

Глава группы по высококачественным патогенам в ВОЗ в Европе Ричарда Пебоди считает, что основными мерами по борьбе со вспышкой является отслеживание контактов и изоляция, так как этот вирус не очень легко распространяется и до сих пор он не вызывал серьезных заболеваний.

Кроме того, вакцины, по словам Пебоди, используемые для борьбы с оспой обезьян, могут иметь некоторые значительные побочные эффекты.

Сообщается, что до сих пор непонятно, что является причиной вспышки.

«Большинство подтвержденных случаев не было связано с поездками в Африку, что свидетельствует о том, что может быть большое количество невыявленных случаев», — говорят в ВОЗ.