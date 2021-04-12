Противники карантина выходят на новые акции протеста в Европе

В ряде европейских стран в минувшие выходные прошли новые акции протеста против санитарных ограничений и политики по борьбе с пандемией. Как и прежде, некоторые выступления оборачивались уличными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Euronews.

В Австрии 10 апреля противники карантина собрались в центре Вены. В демонстрации участвовали до нескольких тысяч человек. Акция обернулась столкновениями с полицией, для разгона протестующих был применен слезоточивый газ.

В Швейцарии большой резонанс вызвал разгон акции противников карантинных мер, которая состоялась в столице кантона Ури Альтдорфе. Власти запретили проводить здесь любые собрания. Для поиска потенциальных нарушителей были организованы проверки на автодорогах, а также в междугороднем транспорте. Сообщается, что более 100 человек вынудили отказаться от поездки в Альтдорф.

Крупная акция противников карантинных ограничений состоялась в Бухаресте. Протестующие требовали отставки правительства, обвиняя власти в грубом нарушении прав и свобод граждан под видом борьбы с пандемией. В столичной больнице Foisor тем временем пациенты и их близкие протестовали против ее экстренного перепрофилирования для размещения больных COVID-19.

В Париже активисты движения за глобальную справедливость Attac пытались привлечь внимание к проблеме неравенства. Они повесили на станции метро Bercy агитационные плакаты, обвиняя крупных предпринимателей в использовании пандемии для наживы. Активисты требуют ввести новые налоги на сверхприбыль транснациональных корпораций.

В столице Дании Копенгагене в субботу, 10 апреля, сотни людей вышли на улицы, протестуя против так называемого «коронавирусного паспорта» (COVID-19 Pas), который начал действовать в стране с начала месяца.

«Коронавирусный паспорт» выдается в Дании жителям страны в возрасте от 15 лет, которые уже сделали обе прививки от COVID-19, за последние 72 часа получили негативный тест или перенесли коронавирус в период от двух до 12 недель назад (благодаря чему обладают сейчас иммунитетом).По плану правительства, обладатели такого паспорта могут свободно посещать рестораны и кафе, обслуживающие посетителей на улице, музеи, галереи искусств и библиотеки. С мая «коронавирусный паспорт» позволит пользоваться и другими послаблениями мер, направленных на борьбу с распространением инфекции. Некоторые журналисты окрестили этот документ «билетом на свободу», однако не все датчане отнеслись к его введению положительно.

Протесты против правительственных мер по борьбе с COVID-19 прошли 10 апреля и в Норвегии. В столице страны Осло в них приняли участие около 200 человек, причем некоторые из них устроили при этом демонстративное сожжение защитных масок.

В Хельсинки, где на сегодняшний день нельзя собираться группами численностью более шести человек, на антиковидную демонстрацию вышли 300 протестующих. После того как полиция попыталась заставила их разойтись, собравшиеся двинулись шествием по улицам города. В итоге было проведено 20 задержаний.