Проведено испытание действия безопасной сети во время кризиса, сообщает Минобороны

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Проведено испытание безопасной государственной сети передачи данных во время кризиса, при отключении международных интернет-соединений, сообщает в четверг Министерство обороны.

Это испытание было проведено с целью повышения устойчивости Литвы к кибернетическим инцидентам. Оно было организовано ранее на этой неделе Главным государственным центром телекоммуникаций (ГГЦТ).

«Подобные испытания, которые проводятся не настольных учениях, а при фактическом отключении международных интернет-соединений, особенно важны для оценки устойчивости, кибербезопасности и автономной работы государственных информационных ресурсов в таких условиях, оценки возможностей обмена информацией между важнейшими государственными институциями в электронном пространстве», — сказал для пресс-релиза заместитель министра Маргирис Абукявичюс.

Во время этого испытания оценивались возможности государственных и муниципальных учреждений, выполняющих жизненно важные государственные функции, использовать информационные ресурсы и общаться с другими учреждениями в сети в случае кризиса.

В ходе испытания при отсутствии реального международного интернет-соединения участники должны были оценить функционирование средств связи, веб-сайтов и порталов электронных услуг в учреждениях. Безопасная сеть независима от общественных сетей и должна действовать в условиях кризиса или войны, обеспечивая преемственность деятельности важнейших институций.

Пользователи сети — это органы, на которые возложены функции во время чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, мобилизации, войны и других критических ситуаций.

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