Проверка на коронавирус — в частных лабораториях

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Желающие провериться на коронавирус могут сделать тест платно в частных лабораториях — это разрешено делать с начала мая, подтвердили BNS в Министерстве здравоохранения.

По словам советника министра здравоохранения Лины Бушинскайте, платные тесты на COVID-19 могут делать всего пять частных лабораторий – Baltics Medics, Diagnostikos laboratorija, Medicina practica laboratorija, SK Impeks Medicinos diagnostikos centras, Invitro diagnostika.

«Конкретные цены, сколько должен стоить такой анализ, государство не устанавливает. Это делают сами лаборатории», — пояснила советник министра.

«Сейчас загруженность лабораторий нашей страны в плане проверок на коронавирус снизилась по сравнению с тем, какой она была во время пика, когда не успевали проверять пробы, полученные за день. Так что теперь в частных лабораториях платные услуги можно получить быстрее», — сказала Л. Бушинскайте.

«Если случится так, что число проверяющихся и тестов на коронавирус снова возрастет, то в лабораториях в первую очередь должны делаться тесты для тех, кто подлежит проверке в приоритетном порядке, и только потом могут предоставляться платные услуги. Иными словами, в таких случаях нужно будет подождать анализа», — добавила она.

Информация «ЛК», BNS