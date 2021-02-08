Проверка прибывающих в Литву из-за границы будет строже

С целью сокращения риска распространения новых мутаций коронавируса, с понедельника в Литве усиливаются проверки прибывающих в Литву из-за границы в аэропортах страны и Клайпедском морском порту, однако Литва пока не следует примеру Латвии, и не запрещает рейсы из Великобритании.
Министерство коммуникаций и транспорта сообщило, что на пунктах контроля будут проверяться анкеты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), заполненные пассажирами, будут оцениваться результаты предъявляемых пассажирами тестов на COVID-19 и время их проведения.
На контрольно-пропускных постах будут работать сотрудники Службы охраны госграницы Литвы и НЦОЗ, специалисты пассажирских терминалов.
В свете подготовки к дополнительному усиленному контролю в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги будут реорганизованы потоки прибывающих. Документы и результаты тестов на COVID-19 всех пассажиров будут проверяться в пространствах прибытия аэропортов, после того, как они заберут багаж.
В Клайпедском порту пункты усиленного контроля будут оборудованы на Центральном Клайпедском терминале и в Клайпедском контейнерном терминале.
Соседняя Латвия на минувшей неделе остановила всей рейсы из Соединенного Королевства, Ирландии и Португалии, с тем, чтобы в страну не попадали более опасные мутации коронавируса.
Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Куодис заявил, что литовское правительство решило не следовать примеру Латвии, оценив потоки путешествующих и то, что обойти запрет можно посредством пересадочных рейсов.