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Проверка прибывающих в Литву из-за границы будет строже

Фото ltou.lt

С целью сокращения риска распространения новых мутаций коронавируса, с понедельника в Литве усиливаются проверки прибывающих в Литву из-за границы в аэропортах страны и Клайпедском морском порту, однако Литва пока не следует примеру Латвии, и не запрещает рейсы из Великобритании. 

Министерство коммуникаций и транспорта сообщило, что на пунктах контроля будут проверяться анкеты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), заполненные пассажирами, будут оцениваться результаты предъявляемых пассажирами тестов на COVID-19 и время их проведения. 

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На контрольно-пропускных постах будут работать сотрудники Службы охраны госграницы Литвы и НЦОЗ, специалисты пассажирских терминалов.

В свете подготовки к дополнительному усиленному контролю в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги будут реорганизованы потоки прибывающих. Документы и результаты тестов на  COVID-19 всех пассажиров будут проверяться в пространствах прибытия аэропортов, после того, как они заберут багаж. 

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В Клайпедском порту пункты усиленного контроля будут оборудованы на Центральном Клайпедском терминале и в Клайпедском контейнерном терминале. 

Соседняя Латвия на минувшей неделе остановила всей рейсы из Соединенного Королевства, Ирландии и Португалии, с тем, чтобы в страну не попадали более опасные мутации коронавируса. 

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Куодис заявил, что литовское правительство решило не следовать примеру Латвии, оценив потоки путешествующих и то, что обойти запрет можно посредством пересадочных рейсов. 

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