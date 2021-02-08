Проверка прибывающих в Литву из-за границы будет строже

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С целью сокращения риска распространения новых мутаций коронавируса, с понедельника в Литве усиливаются проверки прибывающих в Литву из-за границы в аэропортах страны и Клайпедском морском порту, однако Литва пока не следует примеру Латвии, и не запрещает рейсы из Великобритании.

Министерство коммуникаций и транспорта сообщило, что на пунктах контроля будут проверяться анкеты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), заполненные пассажирами, будут оцениваться результаты предъявляемых пассажирами тестов на COVID-19 и время их проведения.