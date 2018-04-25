Провозивший из Латвии на велосипеде алкоголь мужчина изолирован, ему грозит штраф

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В воскресенье в Зарасайском районе работниками Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) был задержан гражданин Литвы, который вез на велосипеде в Литву алкоголь. Ему грозит штраф и назначена обязательная 14-дневная самоизоляция.

Пограничники заметили едущего на велосипеде из Латвии 26-летнего мужчину рядом с городком Турмантас. В настоящее время движение здесь запрещено, дорога перекрыта.

Задержанный гражданин не скрывал, что ездил в соседнюю страну за алкоголем. В его рюкзаке сотрудники погранслужбы нашли 10 полулитровых бутылок спиртового напитка „Kalganoff“ без бандеролей.

После допроса на Пушкайской погранзаставе мужчина был доставлен в помещение для самоизоляции Зарасайского самоуправления.

За незаконное пересечение госграницы ему угрожает штраф от 40 до 90 евро, а за перевоз акцизных товаров в нарушение установленного порядка — штраф от 40 до 200 евро.