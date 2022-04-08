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Прохождение техосмотра: грядут перемены

Фото BNS/Юлюс Калинскас

Министр транспорта Марюс Скуодис подписал приказ, в соответствии с которым обновят и изменят порядок проведения процедуры технического осмотра автомобилей. Порядок меняется в целях повышения прозрачности, ясности и расширения цифровой базы. 

«Техосмотр в плане прозрачности до сих пор вызывает немало вопросов как у нас, так и у получателей услуги, поэтому мы совершенствуем порядок, принимая во внимание разные предложения, чтобы оставалось как можно меньше места для коррупции, чтобы порядок был более ясным и простым. Этот процесс должен функционировать гармонично и эффективно – надо отказаться от пережитков прошлого и избегать бюрократии, которая отнимает время», – сказал вице-министр Юлюс Скачкаускас. 

Превенция коррупции

Предлагают внести несколько существенных изменений. Одно из них – пакет средств по превенции коррупции. По новым правилам в машине, которая проходит техосмотр, нельзя оставлять деньги и другие вещи, не связанные с использованием транспортного средства, которые могут расценить как попытку подкупа контролера. 

Согласно новым правилам, контролер должен предупредить водителя о том, что нельзя оставлять в машине такие вещи, а если они будут в машине или если водитель откажется их забрать, то такому клиенту не будут предоставлять услугу и об этом случае сообщат главе компании, предоставляющей услуги техосмотра.

Цифровизация нам в помощь

Кроме того, предлагается на практике использовать цифровые возможности, чтобы водителю не требовалось предъявлять водительские права или документы на регистрацию авто, если человек предъявляет действующий документ, удостоверяющий личность, а автомобиль зарегистрирован в Литве. 

Также в документ вошли требования регламента Еврокомиссии — с 20 мая 2023 г. будут проводить сбор данных о потреблении топлива и энергии новых легковых автомобилей и легковых коммерческих автомобилей. В соответствии с регламентом владелец может отказаться от предоставления таких данных, если он не хочет это делать – об этом он должен предупредить заранее в письменной форме, до прохождения техосмотра. Установки приказа, связанные с превенцией коррупции и расширения использования цифровых возможностей, вступают в силу с 1 июня 2022 года. Остальные требования вступят в силу позже.

Техосмотр подорожает

В соответствии с утвержденным в 2020 г. порядком установки цен цены на техосмотр индексируются ежегодно с учетом инфляции и изменений зарплаты в стране. Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ) воспользовалась методикой установки максимальных цен на техосмотр и подсчитала, как с лета этого года изменится цена за техосмотр.

 «Прошел год с установки прежних цен, поэтому их пересчитали с учетом данных Департамента статистики о росте зарплат и инфляции. Рост зарплаты и инфляция обусловили повышение цен на услуги техосмотра с середины лета в среднем на 10%», – сказал заведующий отделом транспортной деятельности Виргиниюс Чишкаускас.

Владельцы автомобилей на газе будут платить на 2,90 евро дороже — 27,50 евро. Владельцы бензиновых автомобилей — на 2,30 евро дороже, или 21,90 евро, дизельных – 25,40 евро (на 2,70 больше).

Владельцы мопедов и мотоциклов за техосмотр будут платить на 1,10 евро больше, а квадроциклов – 16,40 евро (на 1,70 евро больше).

Меньше всего изменятся цены для владельцев прицепов (до 750 кг, O1 класс) — на 90 центов больше, или 9,10 евро.

Заинтересованные лица могут представить свои замечания или предложения по проекту до 11 апреля 2022 года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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