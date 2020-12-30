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В Латвии продлят ЧС и введут комендантский час

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Г. Ландсбергис: требуем гарантий, что договор ЕС с Китаем не повредит блокаде БелАЭС

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Фоторепортаж

Прямая трансляция с Кафедральной площади

Самая красивая ёлка Европы может оказаться дома у каждого

Организована прямая трансляция с Кафедральной площади. Так что ёлкой можно безопасно любоваться на протяжении всего праздничного периода до 6 января, не выходя для этого из дома.

vilnius.lt

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