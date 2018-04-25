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Едим дома

Прямо как в кино

Фото pixabay.com

Возьмемся за блюда из отечественных (и не только!) фильмов? Не все ж попкорном пробавляться!

Размяться предлагаем легендарными оладушками из «Формулы любви»: «Селянка, хочешь большой, но чистой любви?» Продолжить можно форшмаком из «12 стульев» — им помимо прочего угощал Остапа Бендера завхоз дома Старсобеса Александр Яковлевич (он же Альхен), застенчивый воришка, имевший, впрочем, вкус к жизни, и форшмак у него был что надо.

На первое у нас — луковый суп из шедевра Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Им главного героя Юрия Деточкина кормила мама, приговаривая: «Последняя книга Дюма была кулинарной. Ты ешь луковый суп, приготовленный по рецепту великого писателя». Мама, кстати, привирала. Никаким луковым супом в кадре и не пахло. Но рецепт настоящего, французского — рядышком. Вторым блюдом пойдут картофельные пирожки из «Девчат» — один из козырей отважной маленькой поварихи Тоси Кислицыной: «Из картошки, знаешь, сколько блюд приготовить можно? А ну, считай: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай… Картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, картофельный рулет, запеканка, картофель, тушенный с черносливом, картофель, тушенный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом, шаньги!» В «Девчатах» рассказывалось о любви, маленькая Тося боялась, что  носы мешают целоваться. Но на одних только поцелуях долго не протянешь, а с кулинаркой Тосей — сами понимаете — чувства обещали быть вечными.

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Еще одно второе блюдо — курица в меду — было любимым яством Джона Сноу из «Игры престолов». Героя, храбреца, любовника и… лакомки.

Дорада в золотистой корочке приплыла из сериала «Кухня», где чувства были жаркими как огонь, ревность — жгучей как перец, месть подавалась холодной, а прощение было сладким и пьянящим, как коктейль… Ну и про еду, собственно, не забывали.

На сладкое предлагаем изыск из картины «Здравствуйте, я ваша тетя!»: торт «Три молока» родом откуда-то из Латинской Америки (и почему бы не из Бразилии, где «много-много диких обезьян»). Герои фильма бессовестно швыряют им друг в друга, но вы этого не делайте. Такую вкуснотищу — и коту под хвост?!

Ну а запить все это можно сливочным пивом из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана». Его варят в трактире «Три метлы» в волшебной деревеньке Хогсмид. Студентам Хогвартса пить его дозволено, домовые эльфы сливочное пиво обожают, не упуская возможности наклюкаться до изумления. В реальной жизни дело обстоит так: для взрослых сливочное пиво готовят на основе эля, юным поклонникам поттерианы, как домовым эльфам «в завязке», заменяют эль шипучкой. Кстати, по желанию в сливочное пиво можно добавить имбирь — всезнайка Гермиона, например, предпочитала именно такой вариант.

Оладушки фруктовые «Формула любви»

Мука — 2 ст. л., яблоки — 2 шт., груши — 2 шт., яйца — 1 шт., сахарная пудра — 1 ст. л., сок лимонный — 1 ч. л., сметана 40 %-ная — 1 ст. л., масло растительное.

Яблоки и груши вымыть, очистить, нарезать тонкой соломкой и сбрызнуть лимонным соком. Яйцо, сметану и сахарную пудру перемешать, добавить к фруктам. В полученную смесь всыпать просеянную муку, перемешать. Выпекать оладьи на смазанной маслом сковороде — по 2 минуты каждую сторону. Подавать со сметаной, маслом, сахарной пудрой и любыми ягодами.

Луковый суп «Берегись автомобиля»

Лук — 1 кг, сыр — 200 г, масло сливочное — 4 ст. л., масло растительное — 1 ст. л., мука — 1 ст. л., сливки 20 %-ные — 500 мл, хлеб белый — 2-3 ломтика на порцию, соль, перец черный молотый.

Лук нашинковать, ошпарить и дать слегка подсохнуть. В кастрюле с толстым дном растопить 2 ст. л. сливочного масла, добавить 1 ст. л. растительного и тушить лук 30 минут. Посыпать лук мукой, перемешать, добавить сливки, варить 15 минут, взбить блендером в пюре, протереть через сито. Варить смесь еще 15 минут, посолить и поперчить. На оставшемся сливочном масле поджарить гренки, положить их в тарелку, залить супом, посыпать тертым сыром и на 10-15 минут отправить в духовку, разогретую до 250-300 °С.

Пирог «Здравствуйте, я ваша тетя!»

Мука — 400 г, сахар — 300 г, молоко — 1 стакан, яйца — 5 шт., масло сливочное — 100 г, молоко сгущенное — 350 г, сливки 20 %-ные — 250 мл, молоко концентрированное — 350 мл, разрыхлитель — 1 ч. л., сливки взбитые.

Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Масло растопить, добавить молоко и слегка подогреть. Яйца взбить с сахаром добела. Помешивая, высыпать муку в молочную смесь. Вылить тесто в форму для выпекания диаметром 22-23 см и на 45 минут поставить в духовку при 180 °С. Готовый корж вынуть, дать остыть. Смешать концентрированное молоко, сгущенку и сливки. Сделать в корже несколько глубоких проколов острым ножом, залить пропиткой, оставить на 5 часов. Готовый бисквит перевернуть, густо залить взбитыми сливками.

Картофельные пирожки с грибами «Девчата»

Картофель — 800 г, яйца — 2 шт., грибы — 300 г, лук репчатый — 1-2 шт., лук зеленый — 15 г, сухари панировочные — 8 ст. л., перец черный молотый, соль, масло растительное, петрушка.

Картофель очистить и отварить. Репчатый лук и грибы очистить, нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до готовности, посолить, поперчить, измельчить в блендере, добавить нарезанный зеленый лук. Перемешать. Размять картофель до состояния пюре, добавить яйцо, соль по вкусу. Второе яйцо взбить с 50 мл воды. Сформировать из картофельной массы пирожки, начинить каждый 1 ч. л. луково-грибной смеси, смазать взбитым яйцом, обвалять в сухарях. Налить в сковороду растительное масло, обжарить пирожки с двух сторон. Выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир, после чего подавать, украсив петрушкой.

Дорада «Кухня»

Дорада — 2 шт., лимоны — 1 шт., мука  — 100-150 г, масло растительное — 70-80 мл, паприка — 1 ст. л., перец черный молотый.

Рыбу вымыть, выпотрошить, натереть снаружи и внутри паприкой, черным молотым перцем и солью. Лимон разрезать на 2 половинки, одну оставить для украшения, соком из второй полить рыбу и дать ей промариноваться в течение 15-20 минут. Разогреть сковороду, налить растительное масло. Обвалять дораду в муке и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки в течение 7-10 минут. Готовую рыбу подавать с ломтиками лимона и любым гарниром.

Сливочное пиво «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Эль темный — 500 мл, яйца — 2 шт., сахар — 2-3 ст. л., масло сливочное — 2 ч. л., корень имбиря — 2 см, кардамон  — 0,25 ч. л., корица — 2 палочки, гвоздика — 3 шт., сливки 33 %-ные — 150 мл.

Имбирь очистить и нарезать кружочками. Эль влить в кастрюлю с толстым дном, добавить кардамон, гвоздику, корицу и имбирь и варить на среднем огне около 5 минут. Снять с огня и оставить настаиваться. Яичные желтки отделить от белков, смешать желтки с сахаром, взбить добела, добавить сливочное масло и снова взбить до однородного состояния. Слегка остывший эль процедить через сито. Постоянно взбивая венчиком, аккуратно влить в эль яично-масляную смесь и разлить по кружкам. Сверху украсить напиток взбитыми сливками.

Курица в меду «Игра престолов»

Курица — 2 кг, масло сливочное растопленное — 2 ст. л., соль крупная. Для соуса: уксус яблочный — 1 стакан, мед — 0,75 стакана, мята свежая рубленая — 1 ч. л., смесь изюма темного и светлого — 0,5 стакана, смородина черная (можно заменить вишней, брусникой или клюквой) — 1 горсть, масло сливочное — 1 ст. л.

Курицу вымыть, удалить лишний жир и кончик гузки, обсушить тушку бумажным полотенцем. Натереть ее размягченным сливочным маслом, затем — солью. Положить курицу в емкость для запекания и отправить в разогретую до 220 °C духовку примерно на 1 час 20 минут. Приготовить соус: соединить в сотейнике все необходимые ингредиенты, перемешать. Довести до кипения на среднем огне, уменьшить огонь и варить до легкого загустения, время от времени помешивая. Готовую курицу вынуть из духовки, дать отдохнуть, полить соусом и подавать.

Форшмак классический «12 стульев»

Филе сельди — 400 г, яйца — 4 шт., лук репчатый — 0,5 шт., яблоко кислое — 0,5 шт., хлеб белый — 70 г, масло сливочное — 50 г, лук зеленый — 2 пера.

Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить и пропустить через мясорубку вместе с филе сельди. Яблоко вымыть, очистить, избавить от сердцевины. Лук очистить и нарезать. Пропустить яблоко и лук через мясорубку, добавить к селедочно-яичной массе. Сливочное масло размягчить, хлеб размочить в воде и измельчить, добавить в почти готовый форшмак и основательно перемешать. Подавать с черным хлебом или картофелем, украсив нарезанным зеленым луком.

Раковый суп из «Собачьего сердца»

Сливки 22% — 0.5 стак., яйцо (желток) — 1 шт., бульон рыбный — 2 стак., раки — 6 шт., по вкусу листья – салата, соль, перец душистый горошек, лавровый лист — 2 шт.

Сливки взбейте блендером или миксером. В процессе взбивания добавьте к сливкам желток. Взбейте до однородной массы. Бульон процедите, поставьте на огонь и, после того как закипит, влейте тонкой струйкой сливки с желтком. Немного остудите получившуюся массу. Раков отварите в подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем. Раков очистите, разложите по тарелкам. Также в тарелки положите листья салата. Разлейте остывший бульон по тарелкам и подавайте.

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