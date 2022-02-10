Псаки: США считают учения России и Беларуси эскалацией ситуации вокруг Украины

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Администрация США считает проведение военных учений Россией и Беларусью действиями, направленными на эскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Думаю, если взглянуть на подготовку к данным военным учениям, мы воспринимаем это, конечно, скорее, как действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию <…>», — сказала она. «Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения», — добавила Псаки. По ее версии, Россия «не предприняла шагов по деэскалации».

Проходящая в Белоруссии проверка сил реагирования Союзного государства завершится учениями «Союзная решимость — 2022», которые пройдут с 10 по 20 февраля. Как заявил посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, количество войск и вооружений, участвующих в них, не превышает планку, установленную Венским документом 2011 года.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.