Псаки: у США есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ

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Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — сказала Псаки.

По ее версии, международное сообщество будет следить за потенциальным нарушением прав человека в республике. «Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

«Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она рассказала, что в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен провел «продуктивный телефонный разговор» с и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Блинкен, продолжила пресс-секретарь Белого дома, «подтвердил всестороннюю поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана, прав человека, свободы СМИ, в том числе путем восстановления интернет-сервиса, а также высказался за мирное урегулирование кризиса с учетом соблюдения прав человека».