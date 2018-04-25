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Психолог: количество смертей от кризиса может превысить умерших от коронавируса

Nuotrauka pixabay.com

Количество смертей от самоубийств и прочих смертей, связанных с экономическим кризисом, может превысить показатель смертности от самого коронавируса, если не будет уделяться внимание эмоциональному здоровью, предупредил в среду глава Центра исследований суицидологии Института психологии Вильнюсского университета Паулюс Скруйбис. 

По его словам, кроме распространения вируса и экономического кризиса не менее важен кризис эмоционального здоровья. 

Психолог утверждает, что пока вирус удается контролировать, предложены меры по преодолению экономического кризиса, однако к решению психологических проблем пока никто до конца не готов, и эта проблема остается не замеченной ни самим обществом, ни на политическом уровне. 

Вместе с группой психологов предлагает повысить доступность психологической помощи. 

«Но если мы будем ее игнорировать и ничего не делать, то эти последствия могут быть и таковыми, что по иным причинам – из-за упомянутых мною самоубийств, и других – смертность может быть больше, чем от пандемии  COVID-19. Мы сделали определенные подсчеты, есть и коллеги в других странах, на которых мы опираемся», – заявил П. Скуйбис на пресс-конференции. 

Он напомнил, что после кризиса 2009 года количество самоубийств значительно выросло, если сопоставить со статистикой того времени, то последствия ощущались еще три-четыре года. 

Он сказал BNS, что так называемые психологами «экономические смерти»  – это не только самоубийства, но и насильственные смерти, вызванные проблемами, а также последствия, вызванные недочетами системы здравоохранения. 

Он также призвал людей обращаться  по единому телефону психологической помощи 1809 и не откладывать это «на потом».

По его словам, группа психологов в ближайшее время представит премьеру Салюсу Сквернялису предложения.  

Существенное предложение – повысить доступность психологической помощи, выделив дополнительные средства, а также сократить медикаментозное лечение. По мнению П. Скруйбиса, государство могло бы реализовать эти инициативы «Без существенного изменения ситуации, без дополнительных ресурсов, на бюрократическом уровне».

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