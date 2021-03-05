Птицефабрики пострадали от пандемии

Фото pixabay.com

Вильнюсский и Кайшядорский птичники информировали фермеров, что с мая расторгают договоры о закупке цыплят мясных пород. По данным компаний, они пострадали от пандемии, но помощи от государства не получили.

В пресс-релизе компании сказано, что птичники сообщают фермерам о снижении масштабов производства, расторжении договоров и планах в связи с закрытием Кайшядорского предприятия. Сообщается, что этот сектор во время пандемии понес миллионные убытки, но не получил помощи от государства. Представители компании сказали, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла СМИ, что остро встал вопрос ущерба, нанесенного пандемией этому сектору, но до сих пор она не продемонстрировала никакой вовлеченности в решение этого вопроса.