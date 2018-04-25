Птичий грипп в Польше может снизить цены на мясо птицы в Литве

Noutrauka BFL/Andrius Ufartas

Поскольку в Польше распространяется птичий грипп и некоторые страны уже отказались от ее продукции, представители литовских птицеводов заявляют, что импортируемое более дешевое польское мясо может снизить цены на эту продукцию и в Литве.

Между тем аналитик считает, что не стоит ожидать снижения цен на литовском рынке.

Глава Литовской ассоциации птицеводства Витаутас Тевялис заявил, что не реализуемая продукция накапливается в Польше, ее поляки продадут не на своем рынке, а на рынках других стран.

«В Польше каждый день новые очаги, все новые ограничения в определенных зонах. Не реализуемое мясо птицы где-то накапливается. (…) Такой накопленный избыточный продукт стараются выпустить на других рынках – никто не может исключить, что может быть и в Литве», – сказал BNS В. Тевялис.