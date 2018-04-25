Пункт погранконтроля Мядининкай будет реновирован за 24 млн евро

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Крупнейший пункт пограничного контроля на границе Литвы с Беларусью — Мядининкай будет подвергнут реновации. Это позволит повысить его пропускную способность вдвое.

Дирекций пунктов погранконтроля в среду подписала договор стоимостью 24,18 млн евро сроком на 30 месяцев с консорциумом компаний Conresta, Kauno tiltai и Euroelektronika, сообщает Министерство транспорта.

Министр транспорта Ярослав Наркевич говорит, что пункт будет соответствовать всем требованиям Евросоюза. По его словам, после реконструкции в сутки через него сможет следовать до 6 тыс. автомобилей и до 2 тыс. грузовиков.

При проведении работ по реновации пункт не будет закрыт, часть автомобилей сможет следовать в объезд через пункты погранконтроля Тверячюс, Лаворишкес и Шальчининкай.