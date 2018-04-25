Пускать в Украину будут только после теста на COVID-19

По указанию Кабинета министров МИД занимается организацией проведения тестирования на коронавирус на границе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скоро въезд в Украину будет возможен только после тестирования на коронавирус.
«При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование», — сказал он.
Сейчас механизм только отрабатывается. Министр отметил, что тестирование на границе возможно только при наличии тестов. МИД занимается этим вопросом, поскольку правительство поручило ведомству курировать иностранные закупки для борьбы с коронавирусом.
Также в МИД заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев, кто хочет, вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.
В то же время в Минздраве заявили, что скорая помощь не сможет тестировать на коронавирус.korrespondent.net
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę