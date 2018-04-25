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Пускать в Украину будут только после теста на COVID-19

Фото сайта www.facebook.com

По указанию Кабинета министров МИД занимается организацией проведения тестирования на коронавирус на границе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скоро въезд в Украину будет возможен только после тестирования на коронавирус. 

«При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование», — сказал он. 

Сейчас механизм только отрабатывается. Министр отметил, что тестирование на границе возможно только при наличии тестов. МИД занимается этим вопросом, поскольку правительство поручило ведомству курировать иностранные закупки для борьбы с коронавирусом. 

Также в МИД заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев, кто хочет, вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней. 

В то же время в Минздраве заявили, что скорая помощь не сможет тестировать на коронавирус.

korrespondent.net

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