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TOP,Перекресток мнений

Путь к выздоровлению экономики

Фото eimin.lrv.lt

Беспрецедентные пакеты государственной помощи и поощряющая денежно-кредитная политика смягчили самый серьезный за последнее столетие мировой экономический спад, вызванный пандемией COVID-19.

Однако восстановление остается хрупким и неравномерным, поэтому необходимо найти способы обеспечения устойчивого и скоординированного восстановления мировой экономики. Об этом, как сообщает пресс-служба, председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас отметит на дистанционных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

«Хотя последние прогнозы уже не такие мрачные, какими они были в начале пандемии, путь к выздоровлению будет долгим и тернистым. Важно не прекратить слишком рано стимулирование экономики. Однако мы должны делать это ответственно и направлять средства на меры, которые обеспечат устойчивый долгосрочный рост, такие, как цифровизация экономики и “зеленое” направление», — говорит В. Василяускас.

По его словам, значительная часть стимулирования финансируется за счет будущих поколений, т.е. на заемные средства, которые придется погашать. Следовательно, политики, ответственные за стимулирование, международные организации и национальные агентства должны сосредоточиться на использовании этих средств не только для облегчения краткосрочных экономических проблем, но и для обеспечения здорового, долгосрочного экономического роста.

Согласно последним прогнозам МВФ, ожидается, что в этом году сокращение мирового ВВП составит 4,4 процента. Это на 0,8 процентных пунктов меньше июньского прогноза. Пересмотр глобальных прогнозов был вызван лучшими, чем ожидалось, результатами во втором квартале в странах с развитой экономикой и быстрым восстановлением в Китае. Последняя является единственной крупной экономикой, ВВП которой, по прогнозам, вырастет на 1,9 процента в этом году.

МВФ прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 5,2 процента. Для основных экспортных рынков Литвы, т.е. стран еврозоны, прогноз повышен на 1,9 процентных пунктов — до — 8,3 процента. Среди основных экономик зоны евро в этом году прогнозируется наиболее умеренное сокращение экономики Германии (-6,0%). Однако экономики стран южнее и более пострадавших от пандемии испытают более глубокую рецессию: экономика Франции сократится на 9,8%, Италии — на 10,6% и Испании — на 12,8%. Ожидается, что в следующем году экономический рост в еврозоне достигнет 5,2%. МВФ прогнозирует, что в этом году экономика Литвы сократится на 1,8 процента, и это наименьшее снижение не только в Европейском союзе (ЕС), но и в Европе в целом.

В следующем году прогнозируется рост ВВП Литвы на 4,1 процента. «Несмотря на прогнозируемое Литве одно из наименьших снижений экономики, чрезвычайно важно, чтобы средства, направленные на восстановление экономики, использовались правильно и эффективно и способствовали долгосрочному экономическому росту и повышению конкурентоспособности. В конечном итоге это создаст условия для возврата к устойчивому управлению государственными финансами, что позволит нам начать сокращать государственный долг, выросший во время кризиса», — отмечает В. Василяускас.

Заглядывая в будущее, можно сказать, что основная неопределенность заключается в дальнейшем развитии пандемии и ее влиянии на экономику. Дополнительные риски также связаны с растущим долговым бременем правительств и компаний и неопределенностью в международной торговле, возникающей из-за напряженности между США и Китаем, а также между ЕС и Великобританией из-за процесса переговоров по Brexit. Улучшить прогнозы может и более ранее получение вакцины. 

Государственный долг еврозоны в этом году превысит 100% уровень ВВП и увеличится до 101,1%. По сравнению с 2019 годом коэффициент долга увеличится на 17,1 процентных пункта. Долг США будет расти еще быстрее: 22,5 процентных пункта — до 131,2 % ВВП. 

Несмотря на высокий уровень долга во многих странах и дальнейшее увеличение уровня долга из-за воздействия COVID-19, важно не прекратить поддержку экономики слишком рано, поскольку восстановление как мировой экономики, так и экономики Литвы остается хрупким. Это крайне важно для обеспечения того, чтобы был смягчен долгосрочный ущерб, нанесенный структуре экономики из-за банкротств, особенно крупных и средних предприятий, и роста безработицы, сообщает пресс-служба Банка Литвы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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