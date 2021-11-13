Путешествия в Европе восстановятся не раньше 2024 года

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Европейская комиссия по туризму (ЕТС) опубликовала свой ежеквартальный отчет о развитии туристического сектора в условиях пандемии. Оказалось, что вакцинация не сильно повлияет на сроки восстановления туристического сектора в Европе.

Европейская комиссия по туризму заключила, что показатели туристической сферы вернутся к допандемическому уровню (2019 год) не ранее 2024 года. Даже с учетом того факта, что в летний период наблюдается рост числа иностранных гостей, прогнозируется, что по завершении текущего года их количество в Европе будет на 60% ниже того же показателя прошлого периода. Относительно положительные данные по турсектору были связаны с удачным летним сезоном, когда многие страны открыли границы для иностранных туристов.

По данным статистики ЕТС, высокий уровень вакцинации в европейских странах против COVID-19 улучшил туристический сезон для путешественников по сравнению с тем, что прогнозировалось ранее. Кроме того, хорошо сработал запуск цифровых сертификатов Европейского союза — по утверждению экспертов, он облегчил процесс путешествий и позволил полностью вакцинированным туристам свободно передвигаться по странам.