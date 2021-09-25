Путешествовавшие за границей жители Литвы за квартал потратили 56 млн евро

Во втором квартале этого года путешествовавшие по зарубежным странам туристы из Литвы потратили там 56 млн евро – в 2,5 раза больше, чем в апреле-июне 2020 года. В среднем один житель Литвы в зарубежной поездке потратил 461 евро или на 2,5% (11,6 евро) меньше.
Во втором квартале за рубежом путешествовали лишь 92,3 3 тыс. жителей страны, что в 2,9 раза больше, чем за тот же период 2020 года, средняя продолжительность зарубежной поездки составила 6,9 ночёвки, сообщил Департамент статистки.
42,3% путешественников ночевали у родных или друзей, либо в частном секторе расселения, 54,6% – в гостиницах и мотелях.
Количество зарубежных поездок во втором квартале 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года выросло в 2,5 раза до 121,5 тысяч. Поездки с выбором пакета туруслуг у туроператоров составили 37,1% всех поездок.
Личные поездки составили 76,7% всех зарубежных поездок, деловые поездки – 23,3%.
Во втором квартале больше всего ездили в Турцию (21,4 тыс. или 17,6% всех поездок), Латвию (13,4 тыс., или 11%), Польшу (11,9 тыс. или 7%), Грецию (11 тыс., или 9,1%), Германию (8,5 тыс., или 7%) и Египет (6,6 тыс., или 5,4%).