Путешествовавшие за границей жители Литвы за квартал потратили 56 млн евро

Фото BFL /Шарунаса Мажейки

Во втором квартале этого года путешествовавшие по зарубежным странам туристы из Литвы потратили там 56 млн евро – в 2,5 раза больше, чем в апреле-июне 2020 года. В среднем один житель Литвы в зарубежной поездке потратил 461 евро или на 2,5% (11,6 евро) меньше.

Во втором квартале за рубежом путешествовали лишь 92,3 3 тыс. жителей страны, что в 2,9 раза больше, чем за тот же период 2020 года, средняя продолжительность зарубежной поездки составила 6,9 ночёвки, сообщил Департамент статистки.

42,3% путешественников ночевали у родных или друзей, либо в частном секторе расселения, 54,6% – в гостиницах и мотелях.