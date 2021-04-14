Путин и Байден обсудили по телефону возможность личной встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили по телефону возможность личной встречи в ближайшие месяцы, сообщили в Кремле и Белом доме, информирует ТАСС.

Этот разговор стал для глав государств вторым с момента вступления Джо Байдена в должность, первый состоялся 26 января. Как подчеркнули в пресс-службе российского лидера, на этот раз инициатором беседы стал президент Соединенных Штатов.

В Белом доме заявили, что Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу «в третьей стране». В Кремле подтвердили предложение американского президента «рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне».

Сообщается, что Путин и Байден выразили готовность продолжать диалог «по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности», а американский президент высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и налаживании «стабильного и предсказуемого взаимодействия» по некоторым проблемам, включая иранскую ядерную программу, отметили в пресс-службе Кремля.

В сообщении Белого дома подтверждается желание Джо Байдена построить «стабильные и предсказуемые отношения с Россией» и продолжить диалог по стратегической стабильности. Вместе с тем в нем говорится, что американский лидер «ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в защиту своих национальных интересов».

Как утверждают в Белом доме, американский президент выразил обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе и призвал к «деэскалации напряженности». Он также подчеркнул приверженность Вашингтона «суверенитету и территориальной целостности Украины».

В Кремле отметили, что Владимир Путин изложил Джо Байдену свои подходы к политическому урегулированию.

Также в Кремле проинформировали, что Джо Байден подтвердил приглашение Владимира Путина на саммит по климату, который пройдет в режиме видеоконференции 22-23 апреля.