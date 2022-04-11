Путин и Лукашенко обсудят тему Украины на космодроме «Восточный» 12 апреля

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, проведет переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко на космодроме «Восточный» в Амурской области, вблизи города Циолковский, передает агентство «Интерфакс».

На переговорах речь пойдет о ситуации в Украине с учетом желания Минска присоединиться к процессу переговоров, говорится в сообщении телеканала «Россия 1».

«Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва», – заявил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.