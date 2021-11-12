Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель второй раз за два дня обсудил ситуацию на границах Беларуси со странами Евросоюза. Как сообщили в четверг в пресс-службе Кремля, в разговоре подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего миграционного кризиса.
«Продолжено обсуждение обстановки на границах Беларуси со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса — в соответствии с международными гуманитарными нормами», — говорится в сообщении.
Как отметили в Кремле, российский лидер высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Беларусью в целях решения данной проблемы.
“Путин и Меркель подтвердили важность урегулирования ситуации на границах Беларуси с ЕС”
То что сейчас происходит между ЕС и Белоруссией виноваты поляки и литовцы так мечтавшие посадить кухарку на престол в Белоруссии. Многие не согласны с политикой Лукашенко, но не надо лезть своими грязными руками в дела других государств , как уже случилось с ближним востоком , в природе существует принцип бумеранга, надо об этом помнить.