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Путин и Меркель подтвердили важность урегулирования ситуации на границах Беларуси с ЕС

Nuotrauka Russian Foreign Ministry — МИД России/ facebook.com

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель второй раз за два дня обсудил ситуацию на границах Беларуси со странами Евросоюза. Как сообщили в четверг в пресс-службе Кремля, в разговоре подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего миграционного кризиса.

«Продолжено обсуждение обстановки на границах Беларуси со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса — в соответствии с международными гуманитарными нормами», — говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, российский лидер высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Беларусью в целях решения данной проблемы.

Путин и Меркель подтвердили важность урегулирования ситуации на границах Беларуси с ЕС

  1. Ирина :

    То что сейчас происходит между ЕС и Белоруссией виноваты поляки и литовцы так мечтавшие посадить кухарку на престол в Белоруссии. Многие не согласны с политикой Лукашенко, но не надо лезть своими грязными руками в дела других государств , как уже случилось с ближним востоком , в природе существует принцип бумеранга, надо об этом помнить.

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