Путин и Меркель подтвердили важность урегулирования ситуации на границах Беларуси с ЕС

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель второй раз за два дня обсудил ситуацию на границах Беларуси со странами Евросоюза. Как сообщили в четверг в пресс-службе Кремля, в разговоре подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего миграционного кризиса.

«Продолжено обсуждение обстановки на границах Беларуси со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса — в соответствии с международными гуманитарными нормами», — говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, российский лидер высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Беларусью в целях решения данной проблемы.