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Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений России и Украины

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, сообщает ТАСС.

«Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть», — сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

При этом российский лидер обратил внимание на изменение позиции своего украинского коллеги. «К сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа [с саммита в «нормандском формате» Германии, России, Украины, Франции 9 декабря 2019 года] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы», — подчеркнул Путин.

Однако президент РФ констатировал, что Москве и Киеву удалось «договориться об обмене удерживаемых лиц», а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.

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Зеленский, победивший на президентских выборах весной 2019 года, провозгласил своей основной задачей прекращение конфликта на востоке Украины и выражал готовность реализовать минские соглашения. По инициативе украинского лидера летом состоялся первый после длительного перерыва телефонный разговор между президентами России и Украины, а осенью стороны сумели осуществить первый обмен лицами, которые были осуждены или находились под следствием на территории другой страны. В самом конце 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продлении соглашения о транзите российского газа в Европу по территории Украины.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте — https://putin.tass.ru/.

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