Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений России и Украины

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Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, сообщает ТАСС.

«Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть», — сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

При этом российский лидер обратил внимание на изменение позиции своего украинского коллеги. «К сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа [с саммита в «нормандском формате» Германии, России, Украины, Франции 9 декабря 2019 года] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы», — подчеркнул Путин.

Однако президент РФ констатировал, что Москве и Киеву удалось «договориться об обмене удерживаемых лиц», а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.