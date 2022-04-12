Путин назвал «благордными» цели войны с Украиной

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Российский президент в очередной раз заявил, что «цели и задачи операции в Украине будут выполнены».

Президент России Владимир Путин назвал «благородными» цели так называемой «спецоперации» в Украине. Об этом он заявил во время посещения космодрома Восточный с Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля.

«Нет никаких сомнений, что цели и задачи операции в Украине будут выполнены, они благородные — помощь людям Донбасса», — сказал Путин.

По его словам, «столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени».Также Путин заявил, что российские войска в Украине «действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно». Накануне Путин впервые с начала войны встретился в Москве с одним из европейских лидеров — канцлером Австрии Карлом Нехаммером.