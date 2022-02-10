Путин не планирует посещать белорусско-российские учения

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Стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует посещение белорусско-российских военных учений. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ.

Дмитрию Пескову был задан вопрос о том, планирует ли Владимир Путин присутствовать во время проведения военных учений «Союзная решимость — 2022», которые будут проходить на территории Республики Беларусь совместно с российскими военными. Песков ответил, что таких планов у главы России нет.

При этом пресс-секретарь отметил, что давать оценку белорусским и российским военным должны компетентные люди, которые разбираются в сравнительных характеристиках. Кроме того, по мнению Дмитрия Пескова, Беларусь и Россия сейчас испытывают на себе большую концентрацию угрозы, чем раньше.

В конце пресс-секретарь президента России напомнил о том, что совместные белорусско-российские учения проходили в РБ и раньше. В этот раз, как и во время организации предыдущих учений, мероприятие не должно стать формальностью. Ожидается, что военные учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с соответствующим масштабом.

Отметим, что сейчас в Беларуси уже идёт проверка того, как силы реагирования способны противостоять внешней угрозе. Сами учения пройдут с 10 по 20 февраля.