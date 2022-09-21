Путин о применении ядерного оружия: Это не блеф

Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.

К России обратились с просьбой поддержать референдумы. Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов.

Самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине. Политика запугивания, террор, насилия принимает все более страшные варварские формы.

Исторические земли Новороссии и другие освобожденные территории Украины не хотят оказаться под игом неонацистского режима.

Мы не имеем права отдать близких нам людей на растерзание палача, не можем не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Запад превратил украинский народ в пушечное мясо, развязав войну еще в 2014 году

Новое очередное, как уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбассе было не неизбежно и, а потом и атака на Крым. И решение об упреждающей операции было необходимо.

ЛНР практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой республике продолжаются. Здесь киевский режим создал глубокую линию укреплений.

Правительству, Минобороны мною уже были даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов «ЛНР» и «ДНР». Он должен быть таким же, как у кадровых военных, включая медобеспечение, соцгарантии.

Освобождение всей территории Донбасса остается неизменной целью специальной военной операции;

Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.