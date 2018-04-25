Путин обсудил с Меркель конференцию по Ливии в Берлине

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Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили вопросы, связанные международной конференцией по Ливии, которая 19 января состоится в Берлине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

«Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января», — говорится в сообщении.

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. Пресс-служба Кремля ранее в пятницу подтвердила, что Путин 19 января посетит Берлин для участия в конференции.