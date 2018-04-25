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Путин обсудит с Лукашенко актуальные темы российско-белорусского сотрудничества

  • Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет 7 февраля в Сочи переговоры с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом, по вопросам сотрудничества между странами.

«Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — сообщила в четверг пресс-служба Кремля, анонсируя предстоящий визит белорусского лидера, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что этой встрече президентов «предшествовали непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне» между представителями двух стран. «Они [контакты] не прекращаются», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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