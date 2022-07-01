Путин обвинил Запад в использовании Украины для сдерживания РФ

По его словам, «наглядное подтверждение тому – судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня – миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию».

Эти попытки сдерживания, считает Путин, являются ничем иным как желанием не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей.

«Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией», — заявил он.

Запад, по его мнению, «пытается игнорировать неудобную для себя реальность, формирование многополярного мироустройства».

«Безусловно, полностью не замечать этих объективных тенденций они, конечно, не могут. Но в своей практической политике руководствуются одной целью – любыми средствами сохранить свое доминирование. Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышает риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада», — заявил Путин.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.