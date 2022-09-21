Путин объявил о частичной мобилизации в России

В связи с этим он заявил о необходимости «защиты нашей родины» и своем согласии с предложением Минобороны РФ о проведении частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан, о решении проинформированы палаты Федерального собрания, мобилизация начинается уже в тот же день, сообщил Путин.

«Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку», — отметил он далее.

«Референдумы» в четырех регионах Украины

Накануне назначенные оккупационными войсками «администрации» двух регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей — а также «власти» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» почти одновременно объявили о принятом решении провести так называемые «референдумы» о присоединении к России. Мероприятия во всех четырех регионах пройдут с 23 по 27 сентября, сообщили они. Представитель оккупационной «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов при этом отмечал, что «голосование» будет в том числе и электронным.

В тот же день Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который ввел понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК. На вечер того же дня было анонсировано обращение к гражданам Путина, а также министра обороны Сергея Шойгу, позже появилась информация, что заявление перенесено на следующий день.