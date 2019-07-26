Путин отменил часть санкций против Турции

Фото kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим указом частично возобновляется действие соглашения о взаимных поездках граждан РФ и Турции.

Решение президента РФ выводит из-под ограничений граждан Турции как со служебными, так и со специальными паспортами — независимо от целей их поездки в Россию. Однако есть оговорка: это будет актуально, если Турция «на основе принципа взаимности» сделает то же самое для россиян, имеющих действительные служебные паспорта.

Напомним, граничения были введены 28 ноября 2015 года. Тогда в отношениях между Москвой и Анкарой возник кризис после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

В соответствии с указом, расширяется круг граждан Турции, которые исключаются из-под действия ограничительных мер, введенных в отношении этой страны в ноябре 2015 года. Теперь к числу граждан Турции, для которых сделано исключение во время их поездок в РФ, отнесены профессиональные водители, занимающиеся международными автоперевозками, а также владельцы действительных специальных паспортов, направленные в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России.

Отмечается, что эти ограничения будут сняты в случае принятия аналогичного решения турецкой стороной.

Отметим, часть ограничений России против Турции были отменены летом 2016 года.

korrespondent.net