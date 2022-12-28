Путин «ответил» на введение потолка цен на нефть

Однако поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, все же будут возможны, но лишь на основании специального решения Путина.

Отметим, что страны-члены Евросоюза согласовали потолок цен на нефть из РФ. В частности, соответствующий документ опубликовали 4 декабря в официальном журнале ЕС.

Путин поручил министерству энергетики России за исполнением его указа.

Ограничение решено установить на уровне $60/барр. c последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 г. Показатель планируется удерживать таким образом, чтоб он был минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals.

Механизм распространяется исключительно на поставки нефти по морю. В то же время транспортировку по трубопроводам ограничение не затрагивает.

Покупать российскую нефть по более дорогой цене смогут ряд стран: Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария и Хорватия.

Напомним, ранее Путин заявил, что в результате введения потолка цен на российскую нефть инвестиции в мире сведутся к нулю, а затем цены «взлетят до небес».