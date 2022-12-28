Путин «ответил» на введение потолка цен на нефть

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Нормы документа будут действовать до 1 июля 2023 года. В то же время запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Российский президент запретил поставки нефти и нефтепродуктов из РФ странам, которые прописывают в контрактах потолок цен. Путин также запретил поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.
Однако поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, все же будут возможны, но лишь на основании специального решения Путина.
Отметим, что страны-члены Евросоюза согласовали потолок цен на нефть из РФ. В частности, соответствующий документ опубликовали 4 декабря в официальном журнале ЕС.
Путин поручил министерству энергетики России за исполнением его указа.
Ограничение решено установить на уровне $60/барр. c последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 г. Показатель планируется удерживать таким образом, чтоб он был минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals.
Механизм распространяется исключительно на поставки нефти по морю. В то же время транспортировку по трубопроводам ограничение не затрагивает.
Покупать российскую нефть по более дорогой цене смогут ряд стран: Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария и Хорватия.
Напомним, ранее Путин заявил, что в результате введения потолка цен на российскую нефть инвестиции в мире сведутся к нулю, а затем цены «взлетят до небес».korrespondent.net