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Путин «ответил» на введение потолка цен на нефть

Фото kremlin.ru

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Нормы документа будут действовать до 1 июля 2023 года. В то же время запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ начнет действовать с 1 февраля 2023 года.  Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Российский президент запретил поставки нефти и нефтепродуктов из РФ странам, которые прописывают в контрактах потолок цен. Путин также запретил поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены. 

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Однако поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, все же будут возможны, но лишь на основании специального решения Путина.

Отметим, что страны-члены Евросоюза согласовали потолок цен на нефть из РФ. В частности, соответствующий документ опубликовали 4 декабря в официальном журнале ЕС.

Путин поручил министерству энергетики России за исполнением его указа.

Ограничение решено установить на уровне $60/барр. c последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 г. Показатель планируется удерживать таким образом, чтоб он был минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals.

Механизм распространяется исключительно на поставки нефти по морю. В то же время транспортировку по трубопроводам ограничение не затрагивает.

Покупать российскую нефть по более дорогой цене смогут ряд стран: Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария и Хорватия.

Напомним, ранее Путин заявил, что в результате введения потолка цен на российскую нефть инвестиции в мире сведутся к нулю, а затем цены «взлетят до небес». 

korrespondent.net

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