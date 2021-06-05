Путин озвучил темы для обсуждения с Байденом

«У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие: они хотят сдерживать наше развитие — и говорят об этом публично», — сказал Путин.

Накануне Белый дом опубликовал график поездки Байдена в Европу. Она начнется 10 июня и закончится после встречи с Путиным 16-го.