Путин озвучил темы для обсуждения с Байденом

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с американским коллегой Джо Байденом на встрече 16 июня ряд вопросов, чтобы попытаться найти пути урегулирования двусторонних отношений, сообщает ТАСС.
«Мы будем говорить о стратегической стабильности, урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О борьбе с пандемией и вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня», — назвал Путин темы для обсуждения с Байденом.