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Путин озвучил темы для обсуждения с Байденом

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с американским коллегой Джо Байденом на встрече 16 июня ряд вопросов, чтобы попытаться найти пути урегулирования двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

«Мы будем говорить о стратегической стабильности, урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О борьбе с пандемией и вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня», — назвал Путин темы для обсуждения с Байденом.

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«У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие: они хотят сдерживать наше развитие — и говорят об этом публично», — сказал Путин.

Накануне Белый дом опубликовал график поездки Байдена в Европу. Она начнется 10 июня и закончится после встречи с Путиным 16-го.

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