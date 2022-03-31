Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в апреле-июле 2022 года российских граждан на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек», — говорится в указе.

Документ также поручает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.