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Путин подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

  • Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В пятницу, 7 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Указ распространяется на граждан, постоянно проживающих в РФ, Литве, Латвии и Эстонии.

В тексте указа сказано: «1. Произвести в апреле-мае 2020 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике:

а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны – в размере 75 000 рублей (около 1070 евро);

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 50 000 рублей (около 720 евро)».

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