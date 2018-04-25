  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В Эстонии начались масштабные киберучения НАТО

Подробнее...
default image
В 2020 году в Литве подорожают крепкий алкоголь и горючее

Подробнее...
default image
Литва выясняет ситуацию с нападением на литовских рабочих в Копенгагене

Подробнее...
default image
Япония купит за $146 млн остров для военных учений США

Подробнее...
default image
Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики при условии осуждения нацизма

Подробнее...
default image
Сейм проголосует о запрете нарушителям посещать соревнования за рубежом

Подробнее...
default image
США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Подробнее...
default image
Поддержка евро в Литве растет, но остается самой низкой в еврозоне

Подробнее...
default image
В Испании назревает транспортный коллапс

Подробнее...
default image
Экономисты: латанием дыр бюджета хотят угодить всем группам интересов

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: Кабмин откладывает повышение "детских денег", перестраховываясь

Подробнее...
default image
В Ирландии новые правила для подарочных ваучеров

Подробнее...
default image
Г.Науседа с супругой побывает на приеме у королевы Елизаветы II

Подробнее...
default image
В Китае ввели обязательное сканирование лица

Подробнее...
default image
Ignitis предлагает жителям уже второй проект солнечной электростанции

Подробнее...
default image
Россия и Китай запустили газопровод Сила Сибири

Подробнее...
default image
Михаил Шуфутинский c эксклюзивными концертами в Литве!

Подробнее...
default image
В Мадриде стартует масштабный климатический саммит

Подробнее...
default image
В условиях напряженности Г.Науседа отбыл на саммит НАТО: три главных вызова

Подробнее...
default image
Кабмин одобрил проекты бюджетов страны и муниципалитетов

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики при условии осуждения нацизма

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства при условии осуждения нацизма. Документ  опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вносятся поправки в статью 6 закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и статью 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». «В Российской Федерации запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма», — говорится в законе.

В настоящее время экстремистской деятельностью является пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, равно как и атрибутики экстремистских организаций.

Согласно закону, экстремизмом не будет являться публичное демонстрирование нацисткой символики или атрибутики в случаях использования их в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма и отсутствии признаков их пропаганды или оправдания.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в 2018 году. В пояснительной записке авторы отмечали коллизию норм закона. Речь идет о том, что без этих поправок под действие запрета демонстрации нацистской символики попадали, в частности, документальные и художественные фильмы о подвиге героев, победивших фашизм, например, фильм «Обыкновенный фашизм», сериал «Семнадцать мгновений весны», киноэпопея «Великая Отечественная война. Неизвестная война» и другие, писал «Коммерсант».

Авторы законопроекта поясняли, что принятие такой нормы необходимо ради демонстрации фильмов о Великой Отечественной войне. А это особенно актуально в преддверии 75-й годовщины Победы, передает РИА «Новости».

NEWSru.com

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600