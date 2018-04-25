Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики при условии осуждения нацизма

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства при условии осуждения нацизма. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вносятся поправки в статью 6 закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и статью 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». «В Российской Федерации запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма», — говорится в законе.

В настоящее время экстремистской деятельностью является пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, равно как и атрибутики экстремистских организаций.

Согласно закону, экстремизмом не будет являться публичное демонстрирование нацисткой символики или атрибутики в случаях использования их в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма и отсутствии признаков их пропаганды или оправдания.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в 2018 году. В пояснительной записке авторы отмечали коллизию норм закона. Речь идет о том, что без этих поправок под действие запрета демонстрации нацистской символики попадали, в частности, документальные и художественные фильмы о подвиге героев, победивших фашизм, например, фильм «Обыкновенный фашизм», сериал «Семнадцать мгновений весны», киноэпопея «Великая Отечественная война. Неизвестная война» и другие, писал «Коммерсант».

Авторы законопроекта поясняли, что принятие такой нормы необходимо ради демонстрации фильмов о Великой Отечественной войне. А это особенно актуально в преддверии 75-й годовщины Победы, передает РИА «Новости».