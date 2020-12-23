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Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов страны. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Согласно закону, меняется порядок лишения неприкосновенности экс-президента. Теперь для этого Госдума должна выдвинуть обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, а соблюдение порядка выдвижения обвинения должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. На основании этого решение принимает Совет Федерации.

По действовавшему до сих пор законодательству, обвинение против экс-президента выдвигал СК РФ в случае возбуждения дела по факту совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Представление направлялось в Госдуму, которая давала согласие на лишение неприкосновенности, а затем вопрос рассматривал СФ.

В законе уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Раньше такое ограничение касалось только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента или производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.

Как отмечал ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, законопроект подготовлен в целях приведения положений закона о гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение полномочий, в соответствие с поправками к Конституции РФ. Сенатор уточнил, что неприкосновенность бывшего главы государства распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также на его переписку.

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