Путин подписал закон о запрете на демонстрацию изображений нацистов

В стране запрещается использовать, в том числе публично демонстрировать, материалы выступлений и изображения руководителей групп, организаций или движений, которые признаны преступными приговором Международного (Нюрнбергского) военного трибунала. Также к запрещенным относятся материалы или изображения глав других организаций, которые сотрудничали с вышеуказанными осужденными группами. Исключением является использование данных материалов и изображений, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

Также сегодня Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. В частности, законом запрещается «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии» в публичных выступлениях, в СМИ и интернете.